Щипцы Sinbo Shd 7038 25Вт Покрытие:Керамическое Черный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sinbo
|Тип товара
|Щипцы
|Покрытие насадок
|керамическое
|Максимальная температура нагрева
|200
|Индикация
|есть
|Комплектация
|плойка спираль
|Длина сетевого шнура
|1,8
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