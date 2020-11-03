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Смеситель для кухни Kludi ZENTA 389738675

Артикул: 110398
  • Смеситель для кухни Kludi ZENTA 389738675 - фото 1
  • Смеситель для кухни Kludi ZENTA 389738675 - фото 2
Смеситель для кухни Kludi ZENTA 389738675 - фото 1
Смеситель для кухни Kludi ZENTA 389738675 - фото 2
20 200 руб. 

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19 770 руб. 

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Артикул: 110398
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 5 лет
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БрендKludi
Тип товараСмесители для кухни
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий1
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажна борт
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива195 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Германия
Высота излива155 мм
Тип управленияоднорычажный
Длина, см30
Ширина, см25
Высота, см8
Вес, кг1
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт, настольный


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Самовывоз невозможен
Смеситель для кухни Kludi ZENTA 389738675 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 20200 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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