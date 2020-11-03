Память DDR3 8Gb 1600MHz Corsair CMSX8GX3M1A1600C10

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Corsair
|Тип товара
|Память оперативная
|Тип памяти
|DDR3
|Тактовая частота
|1600 МГц
|Поддержка ECC
|нет
|CAS Latency (CL)
|10
|Вес, кг
|0.029
|Высота, см
|7.6
|Длина, см
|13.5
|Количество в упаковке
|1
|Объем одного модуля
|8 Гб
|Форм-фактор
|для ноутбуков (SO-DIMM)
|Напряжение питания
|1.5 В
|Низкопрофильная (Low Profile)
|нет
|Пропускная способность
|12800 Мб/с
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв