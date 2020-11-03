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Память оперативная DDR3L Crucial 4Gb 1600MHz (CT51264BD160B)

Артикул: 109848
Память оперативная DDR3L Crusial 4Gb 1600MHz (CT51264BD160B)
2 100 руб. 
3 156 руб. 
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Артикул: 109848
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендCrucial
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR3L
Тактовая частота1600 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)11
Вес, кг0.026
Высота, см5.3
Длина, см17.3
Количество в упаковке1
Объем одного модуля4 Гб
Форм-фактордля компьютеров (DIMM)
Напряжение питания1.35 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способность12800 Мб/с
4-гигабайтная оперативная память Crucial [CT51264BD160B], относящаяся к типу DDR3L, подходит для установки в системные блоки универсального назначения. Модуль памяти может работать как в единственном числе, так и в комбинации с другими модулями. Преимуществом устройства является сниженное напряжение питания: оно равно 1.35 В. За счет этой особенности достигается пониженное энергопотребление. Память Crucial [CT51264BD160B] использует тактовую частоту 1600 МГц. Модель также может работать на частотах 800, 1066 и 1333 МГц. Пропускная способность устройства составляет 12800 МБ/с. Память характеризуется таймингами 11-11-11-28. Высота модуля памяти составляет 32 мм. Производителем использована двусторонняя установка чипов. С одной из сторон на модуль нанесена наклейка, содержащая информацию о технических характеристиках устройства. Память поставляется в компактной упаковке из прозрачного пластика, надежно защищающей устройство от мелких механических воздействий.


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Память оперативная DDR3L Crucial 4Gb 1600MHz (CT51264BD160B) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2100 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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