Колонки Logitech Z333 2.1 черный 40Вт

Мощная акустическая система LOGITECH Z333 – это прекрасное приобретение для вашего дома. С ней вы сможете слушать любимую музыку в потрясающем качестве, поскольку устройство позволяет воспроизводить глубокий и полноценный звук с насыщенными басами и чистыми высокими тонами. Эта акустическая система оснащена двумя фронтальными колонками и сабвуфером, а также имеет встроенный разъем для подключения наушников. Акустическая система LOGITECH Z333 укомплектована пультом дистанционного управления для комфортного регулирования громкости и режима работы устройства из любого места в помещении. Модель имеет оптимальные размеры и поместится даже на рабочем столе, если вы решите подключить ее к вашему ПК.