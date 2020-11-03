Наушники с микрофоном Creative Sound Blaster Jam черный накладные BT оголовье (70GH030000000)

Компактные и легкие стереонаушники с микрофоном отлично подходят тем, кто не только использует наушники в работе или развлечениях со стационарным компьютером, но также удобны для ноутбука или для подключения к мобильным гаджетам. Наушники имеют удобный беспроводной тип подключения, поэтому вы сможете комфортно использовать их на прогулке, на пробежке, включить музыку для прослушивания, пока вы занимаетесь своими домашними делами, свободно передвигаясь по дому. Наушники оснащены гибким и комфортным оголовьем и мягкими небольшими амбушюрами. Динамики воспроизводят качественный звук. Конструкция предусматривает встроенный микрофон для связи, а также регулятор громкости звука.