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Машинка для стрижки Philips QC5125/15

Артикул: 109193
  • Машинка для стрижки Philips QC5125/15 - фото 1
  • Машинка для стрижки Philips QC5125/15 - фото 2
Машинка для стрижки Philips QC5125/15 - фото 1
Машинка для стрижки Philips QC5125/15 - фото 2
2 590 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 109193
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендPhilips
Тип товараМашинки для стрижки волос
Вес, кг0.3
Влажная очистканет
Время автономной работынет
Индикатор зарядкинет
Количество насадок1
Комплектациядокументация, сетевой адаптер, щетка
Насадка для филировкинет
Настройка длины стрижкис помощью регулятора
Роторный двигательнет
Самозатачивающиеся лезвияесть
Стрижка бородынет
Типмашинка универсальная
универсальная машинка для стрижки, питание от сети, число установок длины: 11


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Самовывоз невозможен
Машинка для стрижки Philips QC5125/15 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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