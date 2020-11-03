Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Oklick
|Тип товара
|Набор клавиатура+мышь
|Встроенный USB-хаб
|нет
|Интерфейс подключения
|USB
|Количество клавиш
|115+2
|Комплектация
|клавиатура, мышь, документация, упаковка
|Назначение
|универсальная
|Подсветка клавиш
|нет
|Тачпад
|нет
|Тип клавиатуры
|мембранная
|Цвет
|черный
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