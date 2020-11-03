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Полноценный набор, который пригодится каждому владельцу ПК.Мышка в наборе светодиодная, максимально чувствительная и качественно реагирующая даже на малейшие движения. Ее оснастили 3 функциональными кнопками, что удобно.

Набор клавиатура + мышь Oklick 600M клав:черный мышь:черный USB - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 950 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.