8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Автосигнализация SHERIFF APS 2500 (без сирены)

Артикул: 109001
Автосигнализация SHERIFF APS 2500 (без сирены)
2 050 руб. 
Купить
+ 55 КэтКоинов
Артикул: 109001
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Поделиться:
Получить подарок
БрендSHERIFF
Тип товараАвтосигнализация
Дистанционный запуск двигателянет
Диапазон рабочей температурыот - 25 до + 60°C
Дальность действия, м50
Обратная связьнет
Функция антисканересть
Режим бесшумной постановки и снятия с охраныесть
Режим Анти Hi-Jackесть
GSM/GPRS-модульнет
Датчик удара (G-сенсор)есть
Датчик наклонаесть
Брелок в комплектеесть
Брелок с ЖК дисплеемнет
Длина, см7
ПроизводствоКитай
Высота, см21
Соединительные провода в комплектеесть
Ширина, см14.5
Вес, кг0.5
Система охраны модульного типа, укомплектованная двумя эргономичными двухканальными брелоками-передатчиками, обладает полноценным пакетом стандартных функций и сервисных возможностей. Для кодирования сигналов в ней используется технология KeeLoq+, дополнительная защита обеспечивается пьезоэлектрическим датчиком удара, функциями Anti-Hi-Jack, Valet.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Автосигнализация SHERIFF APS 2500 (без сирены) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2050 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...