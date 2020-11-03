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Автосигнализация Centurion IS-10

Артикул: 108986
Автосигнализация Centurion IS-10
6 250 руб. 
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+ 130 КэтКоинов
Артикул: 108986
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендCenturion
Тип товараАвтосигнализация
Дистанционный запуск двигателяесть
Диапазон рабочей температурыот - 40 до + 85°C
Дальность действия, м2000
Обратная связьесть
Функция антисканересть
Режим бесшумной постановки и снятия с охраныесть
Режим Анти Hi-Jackесть
GSM/GPRS-модульнет
Датчик удара (G-сенсор)есть
Датчик наклонаесть
Брелок в комплектеесть
Брелок с ЖК дисплеемда
Длина, см15
ПроизводствоКитай
Высота, см10
Соединительные провода в комплектеесть
Ширина, см15
Вес, кг0.3
Автосигнализация Centurion IS-10


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Самовывоз невозможен
Автосигнализация Centurion IS-10 – стоимость товара 6250 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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