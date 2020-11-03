Катушка ULTEGRA 14000 XSD

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Shimano
|Тип товара
|Катушка
|Размер/Модификация
|14000
|Подшипники
|3+1
|Передаточное отношение
|4.3:1
|Дополнительные шпули
|1
|Лесоемкость шпули (мм / м)
|0.35/550, 0.40/400, 0.45/300
Описание
Описание отсутствует
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