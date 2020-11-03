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Память оперативная DDR3L Crucial 8Gb 1600MHz (CT102464BD160B)

Артикул: 106553
Память оперативная DDR3L 8Gb Crucial PC12800 1600MHz (CT102464BD160B)
3 700 руб. 
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Артикул: 106553
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 мес
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БрендCrucial
Тип товараПамять оперативная
Память оперативная DDR3L Crucial 8Gb 1600MHz (CT102464BD160B)


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Память оперативная DDR3L Crucial 8Gb 1600MHz (CT102464BD160B) - купить по цене 3700 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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