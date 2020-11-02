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Лыжи пласт STC 175см

Артикул: 106244
Лыжи пласт STC 175см
1 890 руб. 
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+ 87 КэтКоинов
Артикул: 106244
В наличии
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БрендSTC
Тип товараЛыжи беговые
ГеометрияPARALLEL 46
Клинсотовый - углеволокно
Креплениянет
Назначениедля классического стиля
Назначениедля конькового стиля
Палки в комплектенет
Рост лыжника, см160-165
Скользящая поверхностьПЭНД
Длина, см175
Материалпластик
Ширина, см4.6
Высота, см3
Вес, кг1.2
Лыжи беговые, для классического стиля, для конькового стиля, материал изготовления - пластик


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Лыжи пласт STC 175см - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1890 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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