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Видеообзор на Внешний HDD Silicon Power Armor A60 2Tb (SP020TBPHDA60S3K)

Внешний HDD Silicon Power Armor A60 [SP020TBPHDA60S3K] – это ёмкое (2 ТБ) хранилище для ваших как рабочих, так и личных цифровых данных. Поддерживается подключение USB 3.0, что обеспечивает почти мгновенную скорость передачи данных. Файлы передаются на скорости порядка 5 Гбит/с. Для питания диска не нужно подключать дополнительные разъемы, благодаря низкой (5400 rpm) скорости шпинделя.