Внешний HDD Silicon Power Armor A60 2Tb (SP020TBPHDA60S3K)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Silicon Power
|Тип товара
|Внешний жесткий диск
|Вес, кг
|0.28
|Объем
|2 Тб
|Размеры (ШхВхД), мм
|85.9x23.2x138.5
|Тип диска
|HDD
|Интерфейс
|USB 3.0
|Материал корпуса
|пластик, резина
|Форм-фактор HDD, дюйм
|2,5
|Цвет
|черный
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