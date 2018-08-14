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Конвектор BALLU BEP/EXT-2000

(3)
Артикул: 105806
Конвектор BALLU BEP/EXT-2000
8 690 руб. 
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+ 243 КэтКоинов
Артикул: 105806
В наличии
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БрендBallu
Тип товараКонвектор
Тип установкинастенно-напольный
Мощность обогрева1000/2000 Вт
Напряжение220/230 В
Регулировка мощностиесть
Таймересть
Управлениеэлектронное
Влагозащитаесть
КомплектацияКонвектор,ножки с роликами, кронштейн
Вес, кг7,48
Конвектор настенно-напольный, регулировка температуры, отключение при перегреве, защита от мороза, площадь обогрева: 25 м2. Габариты: 80х41,5х11,1 см


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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14.08.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Можно на стену повесить, тихо щёлкает, не возможно обжечься, родительский контроль, пульт.

Недостатки:
нет.

Комментарий:
Хотели сначала покупать масляный обогреватель, но консультант нам отсоветовал масляный, так как он, мол, долго нагревает комнату и потребляет много электричества. Предложил нам эту модель. Греет хорошо, быстро, корпус тёплый, не обожжешься, так как передняя панель стеклокерамическая, панели, щелчки тихие, ночью не будит. К тому же есть пульт ДУ и родительский контроль для безопасности. Мы вполне довольны.


14.08.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Стеклокерамика, функция контроля, пульт д/у

Недостатки:
Не заметил

Комментарий:
Выбирал по множеству достоинств. Стеклокерамическая панель при нагреве практически не сжигает кислород, сравнивал с бывшими приборами. Испытал на падение – в горизонтальном положении на полу нагреватель сразу отключился, так же сработает защита при перегреве. Хорошо перемещается по комнате, на мягком покрытии колеса почти не тормозят.


14.08.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
панель из стеклокерамики, безопасный, можно на стену повесить (хотя у меня на полу).

Недостатки:
нет недостатков.

Комментарий:
поставил обогреватель под стол на работе (бывает, сквозняк весь день и ноги жутко мёрзнут). Работает тихо, никому не мешает, кислород не сжигает. Если уронить, то отключится. Есть датчик температуры и таймер. Знаю, что кое-кто из коллег приобрёл такой же аппарат.

Самовывоз невозможен
Конвектор BALLU BEP/EXT-2000 - по цене 8690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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