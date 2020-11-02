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Термос универсальный Biostal-Спорт NGP-1000-P 1 л

Артикул: 104701
Термос BIOSTAL-СПОРТ универ с ручкой 1,0л NGP-1000P
1 510 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 104701
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендBiostal
Тип товараТермос
Объем, л1
объем - 1000 мл., материал - нержавеющая сталь


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Самовывоз невозможен
Термос универсальный Biostal-Спорт NGP-1000-P 1 л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1510 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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