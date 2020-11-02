8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коньки для активного отдыха раздвижные, размер 40-44

Артикул: 104629
Коньки Для Активного Отдыха Раздвижные, Размер 40-44 (Sf 0102)
2 200 руб. 
2 760 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 104629
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
Получить подарок
БрендBradex
Тип товараКоньки раздвижные
Цветred/white/black
Коньки для активного отдыха раздвижные снабжены мягким ботинком, который изготовлен из качественных материалов, манжетом из морозостойкого PVC, имеется поддержка голеностопа, фиксирующая бакля, шнуровка, липучка, обеспечивая комфортное положение стопы во время катания. Коньки раздвигаются на четыре полных размера. При смене размера коньков мыс выдвигается вперед, внизу конька установлены алюминиевые салазки на которых и происходит движение вперед. При увеличении размерности, внутри ботинка отсутствует провал в районе смещения, благодаря точно установленной алюминиевой салазки. Во время увеличения размерности коньков происходит автоматическое увеличение и по полноте. Модель удобная, не требуют теплых дополнительных носков. Подарите себе незабываемые впечатления от катания на льду!


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Коньки для активного отдыха раздвижные, размер 40-44 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2200 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...