Гантель обрезиненная 1 кг, красная (SF 0159)

Движение – это жизнь! Но для привлекательного рельефного тела одного движения недостаточно: требуются физические нагрузки с дополнительным весом. Обрезиненные гантели – то, что нужно, чтобы в короткий срок придать привлекательную форму стройному телу или заменить дряблость и жир на подтянутые мышцы! Занятия с гантелями повышают тонус тела, ускоряют сжигание жиров и обмен веществ в целом, помогают коже выглядеть более упругой и гладкой. Но в отличие от обычных металлических гантелей, обрезиненные модели:
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