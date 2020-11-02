Обруч Тренажер С 49 Массажными Шариками Bradex Sf 0169

Обруч Bradex Sf 0169 - это удобный гимнастический снаряд, который удобно транспортировать и хранить благодаря его сборно-разборной конструкции. Выполнен из пластика и полипропилена, имеет выступы в виде массажных шариком с амортизирующими мягкими наклейками. При занятии с обручем массажные шарики оказывают стимулирующее действие на мышцы талии и живота, оказывая наиболее эффективное воздействие и способствуя улучшению кровообращения и укреплению мышечных волокон. Обруч Bradex Sf 0169 подходит для домашних самостоятельных тренировок.

Особенности и преимущества:

Состоит из 7 секций;

По окружности расположены массажные шарики, снабженные амортизирующими мягкими наклейками;

Занятие с обручем стимулирует деятельность мышц талии и живота;

Эффективно помогает при борьбе с лишним весом.

Комплектация: