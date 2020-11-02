Обруч Тренажер С 49 Массажными Шариками Bradex Sf 0169

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Обруч
|Вес, кг
|0.72
Обруч Bradex Sf 0169 - это удобный гимнастический снаряд, который удобно транспортировать и хранить благодаря его сборно-разборной конструкции. Выполнен из пластика и полипропилена, имеет выступы в виде массажных шариком с амортизирующими мягкими наклейками. При занятии с обручем массажные шарики оказывают стимулирующее действие на мышцы талии и живота, оказывая наиболее эффективное воздействие и способствуя улучшению кровообращения и укреплению мышечных волокон. Обруч Bradex Sf 0169 подходит для домашних самостоятельных тренировок.
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