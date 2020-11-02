Фотокамера моментальной печати Fujifilm Instax 70 Mini Black

Fujifilm Instax Mini 70 – это компактная фотокамера с возможностью моментальной печати. При помощи этой камеры вы сможете тут же распечатать только что отснятый кадр.
Размер фотографии составляет 62 x 46мм.
Такая карточка станет отличным памятным сувениром.
Камера питается от двух батареек CR2/DL CR2, их ресурса хватит на 40 картриджей фотобумаги (по результатам исследований компании производителя). Для снимков используется специальная фотобумага Instax Mini.
ОСОБЕННОСТИ:
- Настройки камеры позволяют подобрать оптимальный режим съемки.
- Уровень освещенности, диафрагма, выдержка устанавливаются автоматически.
- Фокусное расстояние составляет 60 мм.
- У камеры есть встроенная вспышка со специальным режимом заполняющей вспышки, чтобы объект не сливался с задним планом.
- Фотоаппарат автоматически определяет яркость фона и в зависимости от него настроит экспозицию. Таким образом, все объекты на снимке получаются одинаково яркими.
- В режиме Hi key повышается яркость кадра, чтобы сгладить тон кожи.
- Есть специальный режим для любителей «селфи». На объективе расположено маленькое зеркальце, чтобы вы точно могли узнать, что попали в кадр.
- Немаловажной деталью является выдвижной объектив с возможностью съемки до 30 см до объекта.
- У камеры 3 режима фокусировки: макро (0,3 м - 0,6 м), обычный (0,6 м - 3 м) и режим пейзажной съемки (от 3 м и больше).
- Универсальный видоискатель с возможностью поиска объекта.
У фотоаппарата с моментальной печатью Fujifilm Instax Mini 70 на монохромном дисплее отображается режим съемки (Selfie, Macro, Landscape, Fill-in Flash, Hi-Key), таймера автоспуска, а также счетчик оставшихся кадров, что позволит всегда знать о том, когда требуется загрузить новую фотобумагу.
Такой фотоаппарат пришел на смену громоздким фотокамерам прошлого. Его всегда можно взять с собой и оставить друзьям на память яркие фотографии.
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