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Смеситель для ванны Lemark Melange LM4945CW

Артикул: 103237
  • Смеситель для ванны Lemark Melange LM4945CW - фото 1
  • Смеситель для ванны Lemark Melange LM4945CW - фото 2
Смеситель для ванны Lemark Melange LM4945CW - фото 1
Смеситель для ванны Lemark Melange LM4945CW - фото 2
24 240 руб. 

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22 490 руб. 

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Артикул: 103237
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус, 1 год на душевые принадле
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Коллекция Melange
filter_noneТовар входит в коллекцию Melange

Коллекция Melange

БрендLemark
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектенет
Кол-во монтажных отверстий3
Форма изливакаскадная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Монтажна борт
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Запорный клапанкерамический картридж
Держатель для душа в комплектеесть
Встраиваемыйнет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Длина излива120 мм
Подсветканет
Страна бренда Чехия
Высота излива137 мм
Тип управленияоднорычажный
Материал корпусалатунь
Цветбелый, хром
Ручной душ (лейка) в комплектеесть
Длина, см33
Ширина, см18
Высота, см16
Вес, кг2.5
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт


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Самовывоз невозможен
Смеситель для ванны Lemark Melange LM4945CW - стоимость товара 24240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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