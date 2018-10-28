Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot G5 X

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|Бренд
|Canon
|Тип товара
|Компактные фотоаппараты
|Разрешение матрицы, Мпикс
|20.9
|Физический размер матрицы
|12.8x9.6 мм
|Тип матрицы
|BSI CMOS
|Встроенная вспышка
|нет
|Крепление внешней вспышки
|башмак
|Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)
|24-100.8 мм
|Диафрагма
|F1.8-F2.8
|Zoom оптический
|4.2х
|Zoom цифровой
|4x
|Система стабилизации изображения
|оптическая
|Скорость серийной съемки
|5.9 кадр./сек.
|Запись видео
|есть
|Максимальное разрешение видеосъемки
|1920x1080
|Размер дисплея, дюйм
|3
|Разрешение дисплея
|1040000
|Тип дисплея
|ЖК, поворотный, сенсорный
|Тип видоискателя
|электронный
|Светочувствительность
|125-1280 ISO
|Тип карт памяти
|SD, SDHC, SDXC
|Интерфейсы
|USB 2.0 с поддержкой зарядки, HDMI, разъем для пульта ДУ
|Wi-Fi
|есть
|Bluetooth
|нет
|GPS
|нет
|Влагозащита
|нет
|Элементы питания
|свой собственный
|Цвет
|черный
|Комплектация
|фотоаппарат, ремень для запястья, аккумулятор, зарядное устройство, шнур питания, документация, упаковка
|Габариты (ШxВxГ), мм
|112.4х76.4х44.2
|Вес, кг
|0.377
Цифровая фотокамера Canon PowerShot G5 X обладает профессиональным качеством съемки, множеством функций и опций, при этом очень проста и удобна в использовании.
Благодаря мощному процессору DIGIC 6 и датчику CMOS 20,2 мегапикселя типа 1.0, можно получить превосходные яркие и четкие фотографии.
Оптический стабилизатор поможет сделать красивые и, главное, не смазанные фото при любых условиях и даже при плохом освещении.
С помощью Wi-Fi и динамической NFC-метки, можно моментально подключить камеру к телефону или планшету, тем самым загрузить на них фото и видеоролики.
Для фотокамеры подходят стандартные зарядные устройства с разъемом USB. Зарядить устройство можно как от розетки, так и от компьютера.
Получившиеся фотоснимки можно просмотреть на большом сенсорном экране с диагональю 3.0".
На корпусе устройства расположено многофункциональное кольцо управления, большое количество режимов и настроек, которое позволит полностью контролировать процесс создания незабываемых снимков.ОСНАЩЕНИЕ:
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28.10.2018
Плюсы: Светосильный объектив,очень резкий на всех фокусных,приличный зум для компакта,отличный сенсорный экран,хорошая стабилизация,очень неплохое качество видео,достаточно компактный,очень хорошее качество фото,даже при недостаточном освещении...
Недостатки:
Минусы: Маленькая ёмкость батареи
Комментарий:
Комментарий: Выбирал между canon и sony rx 100m3,по светосиле ,зуму и наличию сенсорного экрана победил canon.о своем выборе не жалею,пользуюсь около года,камера всегда со мной,почти перестал пользоваться второй камерой(sony 77m2).Камера маленькая поэтому никто не обращает на неё внимание,на Новогоднем корпоративе,в условиях плохого освещения,получились отличные снимки,коллеги удивились УВИДЕННОМУ,Если кто то думает что камера современного смартфона снимает не хуже,то он глубоко ошибается,особенно при недостаточном освещении смартфон очень сильно уступает.
28.10.2018
Небольшие габариты, видоискатель, поворотный дисплей
Недостатки:
Немного завышена цена
Комментарий:
Купил G5X на замену G12. Первые впечатления очень неплохие.
Из плюсов:
- меньше искажений на широком угле
- меньще уровень шумов - ISO 800 вполне рабочее.
- заметно быстрее серийная съемка
- яркий электронный видоискатель
- лучшее качество видео - двойная стабилизация
- WiFi с возможностью дистанционного управления со смартфона (с картинкой на экране и зумом!!!)
- поворотное кольцо зума на объективе
- большой сенсорный дисплей
- заряжается от микро-usb кабеля.
В целом - достойное продолжение серии G10-G16 .