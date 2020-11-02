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Петли Береша подвесные д/упражнений на турнике до 130кг

Артикул: 101513
Петли Береша Подвесные Д/Упражнений На Турнике До 130Кг
1 240 руб. 
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+ 59 КэтКоинов
Артикул: 101513
В наличии
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БрендSportsteel
Тип товараПетли
Длина от спинки до ручки, см 16
Максимальная нагрузка, кг130
Цветчерный
Вес, кг0.018
Высота, см34
Длина, см20
ПроизводствоРоссия
Ширина, см3
Петли используются для тренировки мышц брюшного пресса. Правильно распределяя нагрузку во время подтягиваний, вы уменьшаете напряжение в спине и корректируете осанку.


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Самовывоз невозможен
Петли Береша подвесные д/упражнений на турнике до 130кг - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1240 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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