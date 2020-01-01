а затем аккуратно вбить эссенцию в кожу до полного впитывания. а также использовать в паре с альгинатной маской и мезороллером аккуратно распределите на скулы выдавите необходимое количество на ладони и нежно распределите по лицу дайте впитаться дать впитаться и продолжите уход эмульсией или кремом из этой же линейки. избегая области вокруг глаз и губ используется перед тонером. С помощью пипетки нанесите нужное количество средства на кожу лица. Втирайте легкими движениями подушечками пальцев используйте средство на очищенную кожу в качестве эссенции либо тонера. лоб массирующими движениями мягко помассировать лицо на область под глазами – легкими вбивающими на очищенную и тонизированную кожу лица нанесите эссенцию легкими похлопывающими движениями. Распределите по всему лицу на очищенную кожу лица надавите на помпу и выдавите необходимое количество эссенции нанесите на кожу средство мягкими нанесите на очищенную кожу лица перед нанесением эмульсии/сыворотки и крема нанесите небольшое количество эссенции на ватный диск или палочку мягко постукивающими движениями нанесите на кожу лица нанесите необходимое количество средства на ватный диск и протрите кожу лица. Также можно использовать и без ватного диска нанесите необходимое количество средства на очищенную и тонизированную кожу нанесите необходимое количество эссенции на предварительно очищенную кожу нанести и распределить на чистой коже после применения тоника нанести на очищенную и тонизированную кожу лица мягкими разглаживающими движениями нанести на очищенную кожу лица нанести небольшое количество на кожу мягкими похлопывающими движениями нанести несколько капель эссенции на очищенную и тонизированную кожу нанести средство на лицо нанести средство на очищенную кожу лица нанести средство на очищенную кожу лица мягкими поглаживающими движениями нанести эссенцию на очищенную и тонизированную кожу наносите несколько капель эссенции на очищенную и обработанную тонером область лица и шеи 1-2 раза в день. Подождите наносить непосредственно на чистую кожу лица и шеи кончиками пальцев или ватным диском небольшое количество эссенции нанесите мягкими похлопывающими движениями. необходимое количество эссенции растереть между ладонями и аккуратно вмассировать в кожу. Лицо предварительно очистить и тонизировать обработка лица эссенцией — это третий этап в корейской пятиступенчатой системе ухода за кожей. Перед его использованием следует очистить лицо и нанести тонер. После эссенции рекомендуется нанести на кожу эмульсию и увлажняющий крем. очистите и тонизируйте кожу. Выдавите на ватный диск несколько капель сыворотки и протрите им лицо. Дождитесь полного впитывания средства. В конце рекомендуется нанести питательный крем из этой же серии. очистите кожу тонером перед нанесением дневного крема для разглаживания и выравнивания кожи наносите массирующими движениями на кожу вокруг глаз перед нанесением ночного крема для придания мягкости и увлажнения Вашей коже подбородок и нос до полного впитывания подождать 10-15 секунд. Когда образуется пена из воздушных пузырьков пока средство впитается после очищение нанести на лицо при помощи пальцев или ватного диска после очищения и тонизирования кожи нанесите эссенцию и распределите легкими движениями. после очищения и тонизирования кожи нанести несколько капель эссенции и равномерно распределить равномерно распределите легкими массажными движениями и дайте впитаться сыворотку можно использовать как самостоятельно так и добавлять в ваш уходовый тонер или крем через 20 минут нанести последующие косметические средства шеи и области декольте нанести эссенцию. Рекомендуется использовать утром и вечером эссенцию рекомендуется наносить на проблемные зоны утром и перед сном как последний этап ухода за кожей лица. Также можно наносить на все лицо для общего выравнивания тона кожи.