Тип средства шампунь для волос

Тип волос все типы для всех типов жирные нормальные окрашенные осветленные поврежденные против выпадения сухие

Пол для всех

Эффект от использования восстанавливающий оздоравливающий очищающий питающий придающий блеск регулирующий смягчающий увлажняющий укрепляющий

Коллекция CocoChoco Blond CocoChoco Boost-Up CocoChoco Regular Gkhair Global Keratin Balancing Shampoo Guam Upker JPS Labay Pro Nature Shampoo KAARAL Keratin Color Care Korres Греческая олива Lador Keratin LPP Shampoo Revlon Professional Intragen Detox Shampoo The Saem Silk Hair Argan Intense Care Shampoo Кора Аквабаланс Кора Биобаланс Кора Реконструктор

Страна бренда Греция Израиль Испания Италия Россия США Южная Корея

Объем 1000 мл 150 мл 1500 мл 200 мл 250 мл 380 г 500 мл 530 мл

Не содержит без минеральных масел без парабенов без парафина без пропилен гликоля без силикона без сульфатов без фталатов без этаноламина