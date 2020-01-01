Шампуни 250 мл

Тип средства шампунь для волос

Тип волос все типы вьющиеся для всех типов жирные нормальные окрашенные осветленные плотные поврежденные против выпадения сухие тонкие и лишенные объема

Пол для всех

Эффект от использования восстанавливающий дисциплинирующий защитный оздоравливающий очищающий питательный питающий придающий блеск регулирующий смягчающий сохраняющий цвет увлажняющий укрепляющий успокаивающий

Коллекция CocoChoco Blond CocoChoco Boost-Up CocoChoco Intensive CocoChoco Regular Korres Hair Korres Греческая олива LOreal Professionnel Mythic Oil Librederm pH-Баланс Redken Color Extend Magnetics Revlon Professional Be Fabulous C.R.E.A.M. Anti-Freez Shampoo Revlon Professional Be Fabulous C.R.E.A.M. Curly Defining Shampoo Revlon Professional Be Fabulous C.R.E.A.M. Shampoo Revlon Professional Intragen Anti-Hair Loss Shampoo Secret Skin Black Snail All in One Treatment Shampoo Vichy Dercos Densi-Solutions Кора Аквабаланс Кора Биобаланс Кора Реконструктор

Страна бренда Англия Греция Израиль Испания Россия США Франция Южная Корея

Объем 250 мл

Не содержит без красителей без минеральных масел без отдушек без парабенов без парафина без пропилен гликоля без силикона без сульфатов без фталатов без этаноламина