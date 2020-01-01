Микрофон встроенный да есть нет отсутствует Тип беспроводного соединения Bluetooth Bluetooth 3.0 Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.1 Bluetooth 4.2 Bluetooth 5.1 Bluetooth v4.2 Bluetooth v5 Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.2 bluetooth 5.0 Вluetooth 5.0 нет отсутствует радиоканал Конструкция Накладные вакуумные вкладыши внутриканальные вставные вставные (затычки) костнопроводящие мониторные накладные накладные полноразмерные охватывающие полноразмерные с костной проводимостью с одним наушником Система активного шумоподавления да есть нет отсутствует Складная конструкция Спортивные Поддержка Apt-X Цвет Серо-оранжевый Черно-белый Черно-желтый Черно-оранжевый Черно-синий бежевый белый белый/голубой белый/золото белый/красный белый/розовый белый/серебристый белый/серебро белый/черный бесцветный беый/синий бирюзовый бронза/черный вишневый голубой голубой/черный желтый желтый/синий зеленый зеленый/серый зеленый/черный зелный золотистый золото золото/черный золотой индиго коралловый коричневый коричневый/красный коричневый/черный красн-черный красный красный/белый красный/черный кремовый медный мятный оранжевый песочный прозрачный розово-белый розовое золото розовый розовый/золотистый светло-зеленый светло-синий серебристо-черный серебристый серебристый/синий серебристый/черный серебро серебряный серо-белые серо-желтый серо-синий серый серый металлик серый/белый серый/черный сине-белый сине-серый синий синий/белый синий/зеленый синий/черный слоновая кость темно-серый темно-синий темно-сиреневый фиолетовый фиолетовый/розовый фиолетовый/черный хром черно-желтая черно-зеленый черно-красный черно-серебряный черно-серый черный черный матовый черный с серебром черный/белый черный/желтый черный/зеленый черный/золото черный/красный черный/оранжевый черный/серебро черный/серый черный/синий чёрно-красная шампань Диапазон воспроизводимых частот, Гц 10 - 20000 Гц 10 - 22000 10 - 22000 Гц 10 - 50000 10-18000 10-20000 10-22000 10-23000 10-24000 10-25000 10-26000 10-27000 10-28000 10-30000 10-39500 10-40000 100 - 10000 Гц 100 - 20000 Гц 100-10000 100-18000 100-20000 12-22000 12-23000 12-28000 12-39000 13-27000 14-26000 15 - 28000 Гц 15-18000 15-20000 15-20000 Гц 15-22000 15-25000 15-25000 Гц 15-26000 15-28000 15-40000 16-20000 16-22000 16-28000 160-20000 17 - 20000 Гц 17-20000 17-21000 17-22000 18-18000 18-20000 18-22000 18-23000 18-26000 18–20000 20 - 16000 20 - 20000 20 - 20000 Гц 20 - 25000 20-10000 20-18000 20-20000 20-20000 Гц 20-22000 20-24000 20-24000 Гц 20-25000 20-31000 20-35000 20-40000 21-18000 22-17500 30-15000 300-7000 4 - 22000 Гц 4-22000 4-24000 42 - 17000 Гц 42-17000 5 - 22000 Гц 5-21000 5-22000 5-23000 5-24000 5-25000 5-28000 5-30000 5-32000 5-35000 5-40000 5-45000 5-50000 50-15000 50-18000 50-20000 6-23000 6-24000 60-25000 7-24000 7-40000 7-50000 70-20000 8-20000 8-22000 8-25000 8-40000 80-18000 80-20000 9-21000 9-22000 от 100 до 10000 от 20 до 20000 от 50 до 20000 Длина кабеля 0,3 м 0,5 м 0,63 0,65 0,65 м 0,8 0,8 м 0,9 м 0.2 м 0.4 м 0.46 м 0.5 м 0.55 м 0.6 м 0.62 м 0.63 м 0.65 м 0.7 м 0.71 м 0.85 м 1 м 1,1 1,1 м 1,1 м. 1,15 1,15 м 1,2 1,2 м 1,2 м. 1,25 1,25 м 1,3 1,3 м 1,36 1,36 м 1,5 1,5 м 1,5 м. 1 1,8 1,8 м 1.1 1.1 м 1.14 м 1.15 м 1.18 м 1.2 1.2 м 1.22 м 1.25 м 1.3 м 1.33 м 1.334 м 1.35 м 1.4 м 1.5 м 1.6 м 1.8 м 1.9 м 2 2 м 2 м. 2,2 2,2 м 2,5 2.1 м 2.2 м 2.3 м 2.4 м 2.5 м 3 3 м 5 6 8 м нет Разъём наушников 2 x 3,5-мм джек 2 x jack 3.5 mm 2 x mini jack 3.5 mm 2 x mini jack 3.5 mm/USB 2 х mini Jack (3,5 мм) 2 х mini jack 3,5 мм 2 х mini jack 3.5 mm 2x jack 3.5 мм 3,5 мм 3,5 мм (мини-джек) 3,5-мм джек 6.3 мм Apple Lightning Lightning Lightning 8-pin Micro-USB (для зарядки) MicroUSB MicroUSB (для зарядки) USB USB (только для зарядки) USB / 2 x mini jack 3.5 mm USB 2.0 USB Type C USB Type C/ jack 3.5 mm USB Type-C USB-C USB/2 x mini jack 3.5 mm USB/2 x mini jack 3.5 мм USB/Lightning USB/micro USB USB/mini jack 3.5 mm jack 3,5mm jack 3,5mm/USB jack 3.5 мм jack 6.3 mm jack 6.3 mm/mini jack 3.5 mm micro USB micro USB/USB micro USB/jack 3.5 мм micro-USB microUSB microUSB (для подзарядки) microUSB 2.0 microusb для зарядки mini Jack (3,5 мм) mini jack 2.5 mm mini jack 3,5 мм mini jack 3,5 мм combo mini jack 3.5 mm mini jack 3.5 mm combo mini jack 3.5 mm combo только для контроллеров Xbox mini jack 3.5 mm/ micro-USB mini jack 3.5 mm/USB mini jack 3.5 mm/micro-USB mini jack 3.5 мм mini jack 3.5 мм x 2 mini jack 3.5 мм/USB mini jack 6.3 mm mini-jack 3.5мм miniUSB 2.0 usb для зарядки нет