Дорогие наручные часы мужские

Страна бренда Австрия Италия США Швейцария Япония Модельный ряд Automatic Aviator Boltdown CS Sports Ceramica Chronograph Classic Derby Dress Edifice Format G-Shock Gents Greer Little Daddy Liverpool London Luigi Mario Miami Montre Mr. Daddy Mr. Daddy 2.0 Nicola Nobila Orient Star Premier Pro Trek Pro-Trek Prospex Protrek Rectangular Renato Six SpeedTech Sport Sportura Sporty York Zeta Механизм кварцевые часы кварцевый хронограф механические с автоподзаводом механические часы с автоподзаводом электронные часы Стекло Браслет/ремень браслет браслет из нержавеющей стали каучуковый ремешок керамический браслет кожаный ремешок пластиковый ремешок резиновый ремешок ремень силиконовый ремешок текстильный ремешок титановый браслет Водозащита WR 100 WR 200 WR 30 WR 300 WR 50 Материал корпуса керамика нержавеющая сталь пластик Отображение времени Цифры Подсветка Противоударные Солнечная батарея Функции GPS акселерометр барометр будильник время восхода и заката встроенная память второй часовой пояс высотомер записная книжка индикатор запаса хода индикация даты индикация даты и дня недели календарь компас секундомер таймер таймер обратного отсчета тахиметр термометр шагомер Прочее Диаметр циферблата - 49.3 мм высота 46 мм день недели диаметр 31 мм диаметр 32 мм диаметр 38 мм диаметр 38.5 мм диаметр 39 мм диаметр 40 мм диаметр 41 мм диаметр 41,5 мм диаметр 42 мм диаметр 42,8 мм диаметр 43 мм диаметр 44 мм диаметр 44,5 мм диаметр 45 мм диаметр 45,6 мм диаметр 46 мм диаметр 47 мм диаметр 52.4 мм диаметр 54.9 мм диаметр 55 мм диаметр 56 мм диаметр 57 мм диаметр циферблата - 42 мм диаметр циферблата - 53.8 мм индикатор запаса хода месяц размер корпуса - 34x36.5 мм размеры 30х37мм размеры 31х43 мм размеры 37х47 мм размеры 42х41 мм размеры 47.20x50.50x13.30 мм размеры 47.2x50.5x13.3 мм размеры 48.5x51x12.5 мм размеры 49,8x52,5 мм размеры 49.2x53.3x14.5 мм размеры 49.3x43.2x13 мм размеры 49.9x45.6x8.9 мм размеры 49x53x15 мм размеры 50.2х45.4х9.9 мм размеры 50.80x57.50x15.58 мм размеры 50.8x53 мм размеры 50.9x57.3 мм размеры 51.5x51.6x13.4 мм размеры 51.6х51.5 мм размеры 51x61x13 мм размеры 52,4x59,1 мм размеры 53,8x48,4 мм размеры 53.10x55.40x19.30 мм размеры 53.50x55.20x18.20 мм размеры 53.5x55.2 мм размеры 54х58х14 мм размеры 55,8x44,9 мм размеры 55.4x53.1x19.3 мм размеры 55.8x44.9 мм размеры 56.1x59.5 мм размеры 57.3x48 мм число ширина 34 мм Форма корпуса Цвет корпуса белый бронзовый золото золотой комбинированный красный розовое золото серебристый серебро серебряный серый синий темно-серебристый темно-серый цветной черный шампань Цвет циферблата lcd белый комбинированный коричневый прозрачный серебристый серебряный серо-черный серый синий темно-серый цветной черно-белый черный шампань