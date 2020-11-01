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Чехол Nillkin серия Frosted Shield BackCover для Meizu M3s (белый)

Артикул: 99753
Чехол Nillkin серия Frosted Shield BackCover для Meizu M3s (белый)
870 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 99753
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNillkin
Тип товараЧехол
Вес, кг0.005
Высота, см0.83
Длина, см14.2
Ширина, см7
Подходит для смартфонов бренда Meizu, модельный ряд M3s. Тип чехла - крышка, материал изготовления - пластик. Надежно защищает смартфон от грязи, влаги и мелких механических повреждений.


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Самовывоз невозможен
Чехол Nillkin серия Frosted Shield BackCover для Meizu M3s (белый) - по цене 870 руб. в Екатеринбурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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