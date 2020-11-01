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Термопояс для похудения Вулкан

Артикул: 98237
  • Термопояс для похудения Вулкан - фото 1
  • Термопояс для похудения Вулкан - фото 3
Термопояс для похудения Вулкан - фото 1
Термопояс для похудения Вулкан - фото 3
550 руб. 
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Артикул: 98237
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товаратермопояс
Материалнеопрен, лайкра, нейлон
Размер110смх20см
Цветтемно-синий

Пояс «ВУЛКАН» состоит из 3 слоев: внешний слой нейлона с лайкрой, промежуточный слой из ячеек неопрена (растянутый каучук) и закрытый специальный материал - термосел. Эти три компонента обеспечивают отличную теплоизоляцию и осуществляют микромассаж кожи, не препятствуя тем не менее прохождению воздушного потока с целью устранения избытка пота.

Пояс «ВУЛКАН» действует с максимальной эффективностью, оказывает энергичное воздействие на кожу, мышцы талии, бедер и ягодиц. Убираются нежелательные жировые отложения, укрепляются мышцы, корректируются линии талии и бедер, снимается общее мышечное напряжение, улучшается циркуляция крови и обмен веществ, предотвращается возможность получения травм. Длительный тепловой микромассаж кожи при сохранении доступа воздушного потока обеспечивает надежный эффект. Даже в условиях покоя пояс «ВУЛКАН» разогревает кожу и подкожную жировую клетчатку, что поддерживает повышенный тканевой обмен с высоким расходом клеточного жира.

С ним удобно и комфортно в любой одежде. Он абсолютно незаметен.

Рекомендации по использованию пояса для похудения - можно носить непосредственно на теле 3 часа подряд, не опасаясь раздражения от пота. Только в том случае, если у Вас очень чувствительная кожа рекомендуется надевать пояс на хлопковое белье. Пояс должен плотно облегать фигуру, но при этом не стеснять движений, не нарушать кровоснабжения мягких тканей и не причинять дискомфорта.



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Самовывоз невозможен
Термопояс для похудения Вулкан - по цене 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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