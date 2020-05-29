Набор клавиатура+мышь Logitech MK220 клав:черный мышь:черный USB беспроводная

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Logitech
|Тип товара
|Набор клавиатура+мышь
|Встроенный USB-хаб
|нет
|Интерфейс подключения
|USB, радиоканал
|Источник питания клавиатуры
|2xAAA
|Источник питания мыши
|2xAAA
|Количество клавиш
|104+2
|Комплектация
|клавиатура, мышь, документация, упаковка
|Назначение
|универсальная
|Подсветка клавиш
|нет
|Радиус действия беспроводной связи
|10 м
|Разрешение оптического сенсора
|1000 dpi
|Тачпад
|нет
|Тип клавиатуры
|мембранная
|Цвет
|черный
|Особенности
|компактный размер
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
29.05.2020
Компактная, функциональная!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Сегодня привезли - просто супер! Брала ребенку для компа взамен проводных Клавы и мыши. Комплект батареек включен. Занимает намного меньше места, удобные, добротные! Стол длиной 2,5 метра, системник стоит около одной стены, я с Клавой и мышью была у другой, монитор посередине. Сигнал отличный! Жаль нет ещё монитора и колонок беспроводных, тогда был бы идеал. Рекомендую 100%! Качество на высоте по сравнению с другими моделями, используемых на работе.
И да, опасалась по картинкам, что не будет на клаве русских букв - все есть, не переживайте!