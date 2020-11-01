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Очки для плавания Indigo G100/113 (антиф силик, регул перег) Синий

Артикул: 96748
Очки для плавания Indigo G100/113 (антиф силик, регул перег) Синий
470 руб. 
500 руб. 
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Артикул: 96748
В наличии
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БрендIndigo
Тип товараОчки для плавания
Цветсиний
Материалсиликон
Материалполикарбонат
Дополнительнолинзы поликарбонатные
Дополнительноантифоговое покрытие
Для плавания. Мягкие, гибкие. Двойной регулируемый ремешок. Регулируемая переносица. Подходят для частых длительных тренировок.


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Очки для плавания Indigo G100/113 (антиф силик, регул перег) Синий - стоимость товара 470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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