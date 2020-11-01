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Ящик Plano 1374 с 4 коробками и верхним отсеком для аксессуаров

Артикул: 96502
  • Ящик Plano 1374 с 4 коробками и верхним отсеком для аксессуаров - фото 1
  • Ящик Plano 1374 с 4 коробками и верхним отсеком для аксессуаров - фото 2
  • Ящик Plano 1374 с 4 коробками и верхним отсеком для аксессуаров - фото 3
  • Ящик Plano 1374 с 4 коробками и верхним отсеком для аксессуаров - фото 4
Ящик Plano 1374 с 4 коробками и верхним отсеком для аксессуаров - фото 1
Ящик Plano 1374 с 4 коробками и верхним отсеком для аксессуаров - фото 2
Ящик Plano 1374 с 4 коробками и верхним отсеком для аксессуаров - фото 3
Ящик Plano 1374 с 4 коробками и верхним отсеком для аксессуаров - фото 4
8 920 руб. 
Купить
+ 228 КэтКоинов
Артикул: 96502
В наличии
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БрендNoname
Тип товараЯщик
Габаритные размеры, см41,9х30,4х40,6
Материалпластик
Дополнительнозамок на латунной петле
ОсобенностиВ комплекте 4 контейнера модели Plano 3700.

Описание

GUIDE SERIES™ 4-BY® 1374-01

• 4-уровня для коробок ProLatch™ 2-3750

• Верхняя крышка • Передняя дверца DuraView™

• Взаимозаменяемые коробки

• В большое отделение входит коробка 3503 для спиннербейтов (дополнительная опция)

• Цвет: графитовый/песочный

• 419х304х406мм



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Ящик Plano 1374 с 4 коробками и верхним отсеком для аксессуаров - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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