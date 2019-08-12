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Прибор для массажа кожи головы Laser Hair Gezatone HS586

(1)
Артикул: 93861
  • Прибор для массажа кожи головы Laser Hair Gezatone HS586 - фото 1
  • Прибор для массажа кожи головы Laser Hair Gezatone HS586 - фото 2
Прибор для массажа кожи головы Laser Hair Gezatone HS586 - фото 1
Прибор для массажа кожи головы Laser Hair Gezatone HS586 - фото 2
2 190 руб. 

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Артикул: 93861
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля головы
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см7
Длина, см23
Ширина, см10
Вес, кг0.4

Прибор для массажа кожи головы Laser Hair Gezatone HS 586 представляет собой компактную лазерную расческу, которая воздействует на волосяные луковицы, укрепляя и стимулируя их рост. Благодаря применению такой расчески, выпадение волос заметно сокращается, стимулируется их рост и пробуждаются спящие волосяные фолликулы. Волосы становятся гуще и сильнее.

Особенности:

  • Подходит как мужчинам, так и женщинам;
  • Оказывают оздоровительный эффект на тонкие, тусклые волосы;
  • Предотвращают появление секущихся кончиков;
  • Помогают избавиться от перхоти;
  • Замедляют выпадение волос;
  • Работа от двух пальчиковых батареек (в комплектацию не входят).

Комплектация:

  • Массажер Gezatone Laser Hair HS 586;
  • Документация;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Видео:

Видеообзор на Прибор для массажа кожи головы Laser Hair Gezatone HS586

Видеообзор Прибор для массажа кожи головы Laser Hair Gezatone HS586



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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12.08.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Волосы укрепляются и растут

Недостатки:
Щетинки со временем выпадают, а поменять пластину с ними невозможно (хотя она съемная)

Комментарий:
Через 3 недели ежевечернего использования даже мой парикмахер заметила, что по всей моей голове - густой "подшерсток": волосы растут, как у младенца

Самовывоз невозможен
Прибор для массажа кожи головы Laser Hair Gezatone HS586 - купить по цене 2190 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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