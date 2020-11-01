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Рубанок Кратон EP-05 FP

Артикул: 93633
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
7 440 руб. 
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+ 130 КэтКоинов
Артикул: 93633
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендКратон
Тип товараРубанок
Выборка четвертиесть
Глубина строгания, мм3.5 
Максимальное число оборотов, об/мин16000
Напряжение сети, В220
Плавный пускнет
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкойнет
Регулировка глубины строганияесть
Упаковкакоробка
Ширина строгания, мм110
Мощность1300 Вт
Длина, см36
Ширина, см28
Высота, см24
Вес, кг5
Потребляемая мощность: 1300 Вт, обороты: 16000 об/мин, ширина строгания: 110 мм, глубина строгания: 3.5 мм, выборка четверти, ножи: односторонние, пылеудаление: двустороннее, стационарная установка, питание: сеть, пылесборник в комплекте


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Самовывоз невозможен
Рубанок Кратон EP-05 FP - данный товар вы можете купить по цене по цене 7440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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