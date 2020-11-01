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Угловая шлифовальная машина (болгарка) Диолд МШУ-2,0-230

Артикул: 93385
Угловая шлифовальная машина (болгарка) Диолд МШУ-2,0-230
4 800 руб. 
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+ 84 КэтКоинов
Артикул: 93385
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендДиолд
Тип товараШлифмашина угловая
Мощность2450 Вт
Тормоз двигателянет
Диаметр диска230 мм
Диаметр посадочного отверстия22.5 мм
Дополнительная рукояткаесть
Макс. частота вращения диска6000 об/мин
Блокировка кнопки включенияда
Регулировка частоты вращениянет
Пылесборникнет
Питаниеот сети
Защита от перегрузокнет
В кейсенет
Фиксация шпинделяда
Длина, см48
Ширина, см15
Высота, см14
Вес, кг6
Шлифмашина угловая, питание - от сети, мощность - 2450 Вт


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Самовывоз невозможен
Угловая шлифовальная машина (болгарка) Диолд МШУ-2,0-230 - купить по цене 4800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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