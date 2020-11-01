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Секатор Fit 77094 Тип В

Артикул: 93010
Секатор Fit 77094 Тип В
403 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 93010
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БрендFit
Тип товараСекаторы

Секатор FIT 77094 с режущими кромками внахлест предназначен для работ в саду или на приусадебном участке. С помощью инструмента можно не только подравнивать и формировать кроны деревьев, но и обрезать сухие ветки и срезать цветы. Секатор изготовлен из прочной стали, имеет тефлоновое покрытие, которое предохраняет от царапин и коррозии.

Особенности:

  • Секатор имеет специальный блокиратор лезвий, который не позволит лезвиям раскрыться во время случайного нажатия и нанести травму.
  • Секатор оснащен специальным ремешком для удобной транспортировки.

Характеристики:

  • Общая длина, мм - 200
  • Материал лезвия - инструментальная сталь
  • Покрытие лезвий - тефлоновое покрытие
  • Фиксатор лезвий – есть
  • Вес, кг - 0,20


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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