Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Секатор FIT 77094 с режущими кромками внахлест предназначен для работ в саду или на приусадебном участке. С помощью инструмента можно не только подравнивать и формировать кроны деревьев, но и обрезать сухие ветки и срезать цветы. Секатор изготовлен из прочной стали, имеет тефлоновое покрытие, которое предохраняет от царапин и коррозии.

Секатор Fit 77094 Тип В - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.