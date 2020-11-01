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Станок распиловочный Einhell TC-TS 2025 U

Артикул: 92943
Станок распиловочный Einhell TC-TS 2025 U
17 760 руб. 
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+ 344 КэтКоинов
Артикул: 92943
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 960 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендEinhell
Тип товараСтанок распиловочный
Вес, кг21
Высота пропила85 мм
Высота, см83
Диаметр диска250 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Длина, см48.7
Количество скоростей1
Комплект поставкиЗащитный кожух диска пилы, Толкатель, Упоры, Всасывающий шланг, Удлинитель ширины стола - 2 шт, Распорки, Упорная планка.
Мощность1800 Вт
Скорость вращения5000 об/мин
Угол поворота90-45 град
Ширина, см64
Стационарная циркулярная пила для продольного и поперечного распила. Возможность подключения оборудования для сухой и влажной уборки.


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Самовывоз невозможен
Станок распиловочный Einhell TC-TS 2025 U - по цене 17760 руб. в Екатеринбурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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