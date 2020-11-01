Пила аллигаторная DeWalt DWE397 ALLIGATOR

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|DeWalt
|Тип товара
|Пила аллигаторная
|Диаметр диска
|355 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|25 мм
|Конструкция
|ручная
|Лазерный маркер
|нет
|Мощность
|1700 Вт
|Скорость вращения
|3000 ход/мин
|В кейсе
|нет
|Размер хода
|40 мм
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Фиксация шпинделя
|да
|Тормоз двигателя
|нет
|Состояние товара
|новый
|Питание
|от сети
|Плавный пуск
|нет
|Плавная регулировка скорости
|нет
|Количество скоростей работы
|1
|Длина пильного полотна
|430 мм
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Длина, см
|91
|Ширина, см
|21
|Высота, см
|24
|Вес, кг
|5.5
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