Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365 белый

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|Бренд
|Noname
|Тип товара
Портативный переносной биотуалет Thetford porta potti qube 365 со смывом чистой водой, не требующий подсоединения к системе канализации и водоснабжения. Биотуалет компании Thetford - это отличный способ сделать свой отдых на даче более комфортным.
Эти биотуалеты отличаются компактностью, небольшим весом и стильным дизайном, а легкость в очистке и простота в эксплуатации позволяет использовать его как взрослым, так и детям.
Биотуалет Porta Potti состоит из двух секций, верхняя часть которой представляет собой комбинированную систему смывного бачка, бъёмом 15 литров, и унитаза со съемным сидением и крышкой, а нижняя часть представляет собой бачок для стоков (объём - 21 литр). Эти две части легко соединяются и разъединяются между собой с помощью рычага на задней части туалета.
Для функционирования биотуалета необходимо использовать специальные жидкости, которые предотвращают появление неприятного запаха, подавляют образование газов и поддерживают чистоту в нижнем бачке биотуалета.
Биотуалет Porta Potti Qube является новой усовершенствованной моделью в линии биотуалетов Porta Potti, обладающая не только компактными размерами, но и стильным дизайном.
Смыв осуществляется при помощи поршневого насоса.
Модель оснащена индикатором наполнения сливного бака.
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