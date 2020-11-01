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Главная Смартфоны и телефония Зарядные устройства для телефонов Lightning Приемник беспроводного сигнала зарядки iPhone/iPad c разъемом 8-pin, Lightning, 1A

Приемник беспроводного сигнала зарядки iPhone/iPad c разъемом 8-pin, Lightning, 1A

Артикул: 91817
  • Приемник беспроводного сигнала зарядки iPhone/iPad c разъемом 8-pin, Lightning, 1A - фото 1
  • Приемник беспроводного сигнала зарядки iPhone/iPad c разъемом 8-pin, Lightning, 1A - фото 2
Приемник беспроводного сигнала зарядки iPhone/iPad c разъемом 8-pin, Lightning, 1A - фото 1
Приемник беспроводного сигнала зарядки iPhone/iPad c разъемом 8-pin, Lightning, 1A - фото 2
820 руб. 
2 640 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 91817
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLightning
Тип товараПриемник беспроводного сигнала
Выходной ток, A1
Длина проводаб/п
Разъем подключения8-pin Lightning
Цветжелтый
Компактное устройство поможет заряжать айфон через беспроводные станции зарядки. После подключения и установки устройства можно заряжать телефон по беспроводному ЗУ.


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Приемник беспроводного сигнала зарядки iPhone/iPad c разъемом 8-pin, Lightning, 1A - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 820 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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