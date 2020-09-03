Веб-камера Logitech HD Webcam C615 черный

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|Официальная гарантия производителя — 1 год
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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Logitech
|Тип товара
|Веб-камера
|Изображение
|Матрица
|2 млн пикс.
|Разрешение (видео)
|1920x1080
|Интерполированное разрешение в мегапикселах (фото)
|8 млн пикс.
|Основные параметры
|Подключение
|USB 2.0
|Микрофон
|встроенный
|Фокусировка
|автоматическая
|Совместимые операционные системы
|Windows XP/Vista/7, Mac OS X 10.5 и выше
|Дополнительно
|Угол поворота
|360 град.
|Конструкция
|крепление на мониторе
|Длина кабеля
|0.9 м
|Дополнительная информация
|видео в формате Full HD 1080p; аутентификация в ОС и на вэб-сайтах через распознавание лица
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03.09.2020
Недорогая, даёт чёткое изображение.
Недостатки:
Очень короткий шнур, не очень удобное крепление.
Комментарий:
Люди, никто не знает, можно ли у этой камеры поменять шнур на более длинный?