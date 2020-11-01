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Жилет сигнальный взрослый, SM-016, Оранжевый, 44-46

Артикул: 86884
Жилет сигнальный SM 00013477 (44/48)
490 руб. 
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Артикул: 86884
В наличии
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет сигнальный
Наличие кармановнет
Тип застежкилипучка
Наличие воротанет
ПроизводствоРоссия
Размер44/48
Свистокнет
Цветоранжевый

Жилет сигнальный SM 00013477 (44/48) предназначен для обозначения человека при работе на проезжей части, на высоте, помогают быстро заметить человека, находящегося в неожиданном месте. Светоотражающие ленты ярко отсвечивают в свете фар автомобилей. Жилет выполнен из прочного материала, яркая окраска не тускнеет со временем.

Особенности:

  • Материал изготовления - Oxford 210 (полиэстер);
  • Светоотражающая лента в два ряда;
  • Яркий оранжевый цвет;
  • Застежка - липучка.

Комплектация:

  • Жилет сигнальный SM 00013477 (44/48);
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Жилет сигнальный взрослый, SM-016, Оранжевый, 44-46 - по цене 490 руб. в Екатеринбурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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