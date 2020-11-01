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Компас DC45-1B DC45-1B / 17079

Артикул: 86707
  • Компас Dc45-1B Dc45-1B / 17079 - фото 1
  • Компас Dc45-1B Dc45-1B / 17079 - фото 2
Компас Dc45-1B Dc45-1B / 17079 - фото 1
Компас Dc45-1B Dc45-1B / 17079 - фото 2
266 руб. 
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Артикул: 86707
В наличии
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БрендNoname
Тип товараКомпас
Вес, кг0,05
Высота, см2,8
Длина, см14
Ширина, см5,5
Размер экранадиаметр 4,5 см
Компас Dc45-1B предназначен для ориентирования на суше и на воде. Компас жидкостный (раствор по составу близок к керосину). Циферблат плавающий, дисковый. Корпус изготовлен из пластика, на корпусе располагается прицельная нить (мушка). Прицельная прорезь целика располагается на объективе, линза объектива используется для чтения с диска, ориентирование осуществляется совмещением трех точек: прорезь целика (объектив) - прицельная нить - объект.


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Компас DC45-1B DC45-1B / 17079 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 266 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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