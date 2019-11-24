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Массажер для ног Gezatone Amg715

(1)
Артикул: 86185
  • Массажер для ног Gezatone Amg715 - фото 1
  • Массажер для ног Gezatone Amg715 - фото 2
  • Массажер для ног Gezatone Amg715 - фото 3
Массажер для ног Gezatone Amg715 - фото 1
Массажер для ног Gezatone Amg715 - фото 2
Массажер для ног Gezatone Amg715 - фото 3
15 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 86185
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для тела
Назначениеснятие усталости и напряжения
Питание от сетида
ПроизводствоФранция
Высота, см30.5
Длина, см65
Ширина, см39
Вес, кг9.5
Если Вы чувствуете тяжесть и напряжение в ногах, Ваши ноги болят и отекают от долгого хождения или высоких каблуков, массажер для ног AMG 175 это то, что Вам нужно! Это уникальный аппарат, сочетающий в себе 3 различных вида массажа: разминающий роликовый массаж, массаж Шиатцу и компрессионный массаж. Сочетание 3-х видов массажа не только устраняет тяжесть и дискомфорт в ногах, но и благотворно влияет на состояние организма в целом. Массажер для ног AMG 175 •Улучшает кровоснабжение стоп •Стимулирует выведение жидкости из тканей •Стимулирует активные точки стопы •Улучшает работу сосудов •Снимает напряжение в мышцах Результаты применения аппарата AMG 175 •Снятие напряжения и дискомфорта в ногах •Устранение отеков •Профилактика варикозного расширения вен и заболеваний суставов •Восстановление работоспособности •Улучшение общего самочувствия и настроения Противопоказания и ограничения к использованию прибора Нельзя использовать массажер для ног: •Во время беременности. •Людям с электронными медицинскими устройствами в организме, как, например, кардиостимулятор. •При туберкулезе. •При онкологических заболеваниях. •При флебите или тробмозе вен. •При диабете. •При заболевании кожи. •При наличии медицинских искусственных частей ног, имплантатов или винтов внутри. •При дисфункции суставов, как например, ревматизм, молоткообразный палец стопы, подагра или остеопороз. •При высоком риске развития повышенной свертываемости крови вследствие каких-либо причин. При наличии хронических заболеваний, не упомянутых в этом разделе, перед использованием прибора необходимо проконсультироваться с врачом. Необходимо наблюдение ответственного лица при использовании прибора людьми со сниженными физическими или умственными способностями и низкой чувствительностью и детьми моложе 12 лет. Технические характеристики Напряжение питания: AC 220-240 В., 50 Гц. / 12 В., 3 А. Потребляемая мощность: не более 48 Вт. Таймер автоотключения: 15 мин (+/- 2 мин.) Скорости: высокая, средняя, низкая Температура хранения: 15-85°С Диапазон рабочих температур: от +10°С до +40°С при влажности от 0 до 65% Комплектация Массажер для ног AMG715 - 1 шт. Блок питания - 1 шт. Инструкция по эксплуатации - 1 шт


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


24.11.2019
Достоинства:
Выполняет свою работу, вцелом приятный массаж

Недостатки:
Большой. Дорогова-то. Мало функций для такой высокой цены.

Комментарий:
Есть универсальный режим, который включается по-умолчанию - это массаж, сдавливание и нагревание. Массажер так же может выполнять одну из этих функций отдельно - например, только сдавливание, сдавливание и нагрев, массаж и нагрев. Пока что сдавливание - включали только на 1 из 3 позиций, т.к. сила приличная, особенно сильно сдавливает место выше пятки. Кстати, вроде бы как эта функция есть только у тех массажеров, что подороже. Пока пользуемся недолго, поэтому сложно оценить. мужская нога влазит примерно до 43 размера, вряд ли больше.
Мне достался за 9500, спасибо Котофото за КК.

Самовывоз невозможен
Массажер для ног Gezatone Amg715 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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