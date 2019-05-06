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Мини массажер для подбородка Gezatone AMG617

(1)
Артикул: 86160
  • Мини массажер для подбородка Gezatone AMG617 - фото 1
  • Мини массажер для подбородка Gezatone AMG617 - фото 2
  • Мини массажер для подбородка Gezatone AMG617 - фото 3
Мини массажер для подбородка Gezatone AMG617 - фото 1
Мини массажер для подбородка Gezatone AMG617 - фото 2
Мини массажер для подбородка Gezatone AMG617 - фото 3
390 руб. 
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Артикул: 86160
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для ухода за кожей лица
Назначениедля мышц подбородка
ПроизводствоТайвань
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетинет
Высота, см16.6
Длина, см19.4
Ширина, см6.4
Вес, кг0.22

Массажер Gezatone Amg617 предназначен для тренировки мышц подбородка и шеи с целью подтяжки мышечных и кожных тканей. Имеет простое строение, три сменные пружины для регулировки нагрузки. Тренировка занимает всего 5 минут в день и не требует специально подготовки.

Особенности:

  • Три уровня нагрузки;
  • Компактные размеры;
  • Не требует электропитания.

Комплектация:

  • Массажер Gezatone Amg617;
  • Сменные пружины;
  • Инструкция;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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06.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Хорошая штука))

Самовывоз невозможен
Мини массажер для подбородка Gezatone AMG617 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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