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Цифровой фотоаппарат Nikon Coolpix B500 Plum

Артикул: 85135
  • Цифровой фотоаппарат Nikon Coolpix B500 Blum - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Nikon Coolpix B500 Blum - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Nikon Coolpix B500 Blum - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат Nikon Coolpix B500 Blum - фото 4
Цифровой фотоаппарат Nikon Coolpix B500 Blum - фото 1
Цифровой фотоаппарат Nikon Coolpix B500 Blum - фото 2
Цифровой фотоаппарат Nikon Coolpix B500 Blum - фото 3
Цифровой фотоаппарат Nikon Coolpix B500 Blum - фото 4
16 850 руб. 
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+ 85 КэтКоинов
Артикул: 85135
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNikon
Тип товараКомпактные фотоаппараты
Разрешение матрицы, Мпикс16.76
Физический размер матрицы6.16x4.62 мм
ДиафрагмаF3-F6.5
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Тип дисплеяЖК, поворотный
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC
Wi-Fiесть
GPSнет
Элементы питанияаккумулятор
Вес, кг0.542
Цифровой фотоаппарат Nikon COOLPIX B500 относится к классу "Суперзум". Его объектив NIKKOR позволяет получать очень четкие и детализованные снимки с 40-кратным приближением. Степень зума можно удвоить, воспользовавшись функцией Dynamic Fine Zoom. Продвинутая система стабилизации VR помогает подавлять колебания и вибрации, получая очень четкие снимки с приближением даже без штатива и других аксессуаров. Система автофокусирования дает устройству возможность подбирать оптимальные параметры за доли секунды. Режим "Фокус на объекте" позволяет получать очень четкие фотографии во время спортивных соревнований или торжественных мероприятий. Девайс может заменить собой экшн-камеру. Он способен снимать Full HD-видео со скоростью до 60 кадров в секунду, обеспечивая исключительную плавность движений в записи даже при замедленном просмотре. Кроме того, с помощью фотоаппарата пользователь может вести съемку в режиме TimeLapse. 3-дюймовый поворотный экран позволяет увидеть все подробности кадра даже при очень ярком освещении. Его высокая яркость и реалистичная цветопередача делают изображение максимально реалистичным. Пользователь может использовать смартфон для дистанционного управления устройством, а также для моментального сохранения полученных файлов. Для этого достаточно синхронизировать его с фотоаппаратом, воспользовавшись сетями Wi-Fi или Bluetooth, а также запустить фирменное приложение SnapBridge. Многофункциональный диск, расположенный в верхней части фотоаппарата, ускоряет доступ к часто используемым режимам съемки. Фотоаппарату требуются батарейки или аккумуляторы стандарта АА. Их полного заряда хватает для создания 600 снимков.


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Самовывоз невозможен
Цифровой фотоаппарат Nikon Coolpix B500 Plum - стоимость товара 16850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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