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Миостимулятор Omron Soft Touch Hv-F158

Артикул: 83231
Миостимулятор Omron Soft Touch Hv-F158
2 940 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 83231
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOmron
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от батареек или аккумуляторада
ПроизводствоЯпония
Высота, см5.5
Длина, см1.8
Функции и режимыэлектромассаж
Ширина, см9.5
Вес, кг0.06
Миостимулятор Omron Soft Touch Hv-F158 поднимает тонус мышц, снимает болевые ощущения, залечивает травмы. Три вида массажа миостимулятора Omron Soft Touch Hv-F158 воздействуют на три зоны – плечи, ступни, поясницу. Миостимулятор оказывает комплексное лечение разных заболеваний, среди них - шейный остеохондроз, импотенция, энурез, заболевания сердечно-сосудистой системы и другие. Электрические импульсы воздействуют на нервные клетки и стимулируют сокращение мышц, по этой причине Omron Soft Touch Hv-F158 способствует снижению болевых ощущений в мышцах, появляющихся после длительных физических нагрузок, а также как последствия при травмах и растяжениях. 

Рекомендации по массажу: 
Продолжительность: 10 – 15 минут на одну зону; 
Частота: 1-2 раза в день; 
Интенсивность: на уровне комфортных ощущений; 

Показания к применению: пояснично-крестцовые радикулиты, шейный остеохондроз, неврит лицевого нерва, вегетативно-сосудистая дистония, гипертоническая болезнь, артериальная гипотензия, головная боль сосудистая, мышечного напряжения, вследствие шейного остеохондроза, изменения погоды (метеочувствительность), стрессов. Хронический рецидивирующий бронхит. Спортивные травмы - растяжения и ушибы (без крупных гематом), боль в мышцах после тренировок, спортивных нагрузках, ушиб колена, изменения в менисках, растяжения в голеностопных суставах, локтевом и плечевом суставе.

Имеются противопоказания необходимо проконсультироваться со специалистом.

Особенности:
  • Функция усиления или ослабления воздействия
  • Функция массажа
  • 3 программы стимуляции
  • Эргономичность
  • Регулировка интенсивности
  • 2 электродные пластины большого размера 
Комплектация:
  • электронный блок,
  • электродный шнур,
  • комплект электродных пластин,
  • держатель электродных пластин,
  • элементы питания (2 шт. 1,5В/ААА R0,3),
  • инструкция.


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Миостимулятор Omron Soft Touch Hv-F158 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2940 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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