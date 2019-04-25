Эхолот Garmin Striker 4 worldwide

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Garmin
|Тип товара
|Эхолот
|Вес, кг
|0,23
|Количество путевых точек
|2500
|Ширина, см
|9,2
|Сенсорный экран
|-
|Размер экрана
|48х32
|Отображение структуры дна
|есть
|Определение размера и глубины рыбы
|есть
|Макс. глубина сканирования в пресной воде
|480
|Количество элементов питания
|1
|Водонепроницаемый корпус
|IPX7
|Количество цветов/градаций экрана
|256
|Количество лучей
|2
|Кейс в комплекте
|есть
|Длина, см
|-
|Длина кабеля трансдьюсера
|6
|Диагональ экрана, дюйм
|3,5
|Датчик температуры
|встроенный
|Датчик скорости
|есть
|Высота, см
|15,1
|Время работы
|-
|Элементы питания
|от батареек/аккумуляторов
|Охват сонара, градусов
|15°/60°
|Состояние товара
|новый
|Цветной экран
|есть
|Частоты работы датчиков
|50/77/200
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25.04.2019
четкий дисплей,прибор не тормозит
Недостатки:
длинный шнур, так как использую на ПВХ лодке, можно было бы и в комплекте положить покороче
Комментарий:
незабываем отдельно купить аккумулятор и крепеж датчика (для ПВХ лодок)