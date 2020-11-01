Удилище Shimano ALIVIO DX SPINN 210 UL (SALDX21UL)

<p>Описание</p><p>THREE TRAY TACKLE BOX 6203</p><p>• Три лотка</p><p>• От 22 до 34 настраиваемых отсеков</p><p>• Латунный замок</p><p>• Два отсека с...

Ящик Plano 6203 с 3х уровневой системой хранения приманок и двум... <p>Описание</p><p>THREE TRAY TACKLE BOX 6203</p><p>• Три лотка</p><p>• От 22 до 34 настраиваемых отсеков</p><p>• Латунный замок</p><p>• Два отсека с...

Ящик Plano 6134 с 3х уровневой системой выполнен из высокопрочного легкого и безопасного пластического материала, с фурнитурой из нержавеющей латуни...

Ящик Plano 6134 с 3х уровневой системой хранения приманок, 29-39... Ящик Plano 6134 с 3х уровневой системой выполнен из высокопрочного легкого и безопасного пластического материала, с фурнитурой из нержавеющей латуни...

Ящик Plano 1444-02 с 4х уровневой системой для приманок и аксесс... <p>Описание</p><p>GUIDE SERIES™ MAGNUM BOX 1444-02</p><p>• 44 Magnum</p><p>• Четырехуровневая система</p><p>• На дне большое отделение для крупных п...

Описание

В очередной раз компания позаботилась о том, чтобы каждый рыболов имел возможность ловить отличным, чувствительным спиннингом за приемлемую цену. Серия Alivio BX – это модельный ряд бюджетных спиннинговых удилищ, имеющих образцовые показатели мощности и чувствительности. Спиннинги оснащаются пробковой рукоятью и новым катушкодержателем Vibra Spot. На ней имеется выемка под палец, которая обнажает бланк, и в руках у рыболова оказывается спиннинговое удилище, которое не уступает в чувствительности более дорогим моделям.

Благодаря новому материалу бланка XT30 + EPOXY GLASS, спиннинги серии Alivio BX обладают замечательными бросковыми свойствами. Не каждый дорогой спиннинг кинет так далеко, как кидает Alivio BX. Новый, прогрессивный бланк позволил в разы повысить мощность, не увеличивая цену товара. При вываживании крупной рыбы, можете почти на 100% быть уверенными в том, что ваш спиннинг не подведет вас в ответственный момент.

Повысить бросковые качества удилища удалось также за счет новых пропускных колец. Hl SS Hardlite – бюджетные кольца нового поколения. Леска, при забросе имеет минимальное трение, что дает +3 – 4 метра к забросу. Кольца на бланке распложены таким образом, что при вываживании рыбы, нагрузка распределяется равномерно по всему хлысту. Нет сверх напряжений в определенном месте, что довольно часто становится причиной поломки снасти.

Спиннинги Alivio BX – прекрасный выбор для тех людей, кто только начинает осваивать спиннинг, либо не имеет возможности приобрести дорогую «палку». Он прослужит долгие годы, и превзойдет ваши самые смелые ожидания.